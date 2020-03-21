كورونا.. المغرب يوقف عمل وسائل النقل العام بدءا من الثلاثاء المقبل

قررت السلطات المغربية وقف حركة المسافرين بين مختلف مناطق وجهات المملكة ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس ”كوفيد 19“.

وبعث وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مساء الجمعة، كتبا رسمية كل ولاة الجهات وعمال الأقاليم تتضمن هذا القرار .

ودعا وزير الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات و التدابير الضرورية حتى ”لا تتحرك أية وسيلة لنقل المسافرين ابتداء من الثلاثاء 24 آذار/ مارس على الساعة الثانية عشرة ليلا ، وعلى سائقي الحافلات الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الوصول ، حتى لا تصل مركباتهم إلى وجهتها بعد التاريخ المحدد أعلاه“.

كما أكد البلاغ على عدم بيع أية تذكرة سفر لن تحترم رحلتها الشروط المحددة.

وأشار إلى ضرورة أن تكون شركات نقل المسافرين ، مستعدة لوضع مركباتها و السائقين رهن إشارة السلطات في حالة الحاجة إليها .

وبدأ المغرب تنفيذ حالة الحجر الصحي ابتداء من الساعة السادسة من مساء الجمعة ، وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة به إلى 86 بينها 3 وفيات، فيما تعافت حالتان.