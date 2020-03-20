الأوقاف المصرية تغلق مسجد السيدة زينب لمواجهة كورونا

أمرت وزارة الأوقاف المصرية، بإغلاق مسجد السيدة زينب بشكل كامل، وجاء هذا القرار من جانب الوزارة لأول مرة بشكل رسمي، وذلك بسبب تكدس العديد من المواطنين أمام الضريح لاقتراب ليلة الاحتفال بمولد السيدة زينب.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لتقليل التجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، (كوفيد19)، وسيستمر الغلق لحين عودة الدراسة بالمدارس والجامعات.

وقالت الأوقاف، في بيانها الرسمي إن غلق المسجد جاء من باب إعلاء المقاصد الشرعية والمصلحة الوطنية معًا، ونظرًا لتجمع المريدين القاصدين له خارج الضريح بعد صلاة الجمعة.

وأضاف البيان: ”ونظرًا لتكاثر الأعداد كلما اقتربت الليلة الختامية للمولد، خاصة أن الوقت الراهن من مثل هذه التجمعات“.

وكان قد شهد مسجد السيدة زينب، تواجد أعداد كبير من أنصار الطرق الصوفية، داعين المواطنين للاحتفال بمولد ”أم العواجز“، رغم تحذيرات الحكومة للمواطنين بعدم التجمع في الأماكن العامة والشوارع خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أدى لإصابة خمسة مواطنين بـ“كورونا“ من أسرة واحدة.

الأوقاف تغلق مسجد السيدة زينب منعًا للتزاحم في ذكرى مولدها لمواجهة كورونا الأوقاف تغلق مسجد السيدة زينب منعًا للتزاحم في ذكرى مولدها لمواجهة كورونا#الحكاية#MBCMASR تم النشر بواسطة ‏MBC مصر‏ في الجمعة، ٢٠ مارس ٢٠٢٠

وشهد مستشفى المنيرة العام بمنطقة السيدة زينب حالة من الذعر، بعدما دخلت الأسرة المكونة من 5 أفراد لإجراء الفحوصات والتحاليل وجاءت النتيجة إيجابية، ثبوت إصابتهم بفيروس ”كورونا“، وتم تحويلهم إلى مستشفى العزل.

يُذكر أن وزارة الصحة والسكان في مصر أعلنت مساء الجمعة، تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة مواطن عائد من إيطاليا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 285 حالة، والوفيات إلى 8 حالات.