الصحة العالمية: الرقص وسيلة لمواجهة كورونا

عرض مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، طرقا حديثة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19″، أبرزها الرقص وممارسة الرياضة و“اليوجا“، وركوب الدرجات في البلدان التي تسمح لمواطنيها الخروج بالشوارع.

وقال تيدروس، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة، إنه يتوجب على الشباب الراشدين ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة بشكل يومي، كما يجب على الأطفال ممارسة الرياضة لمدة ساعة كاملة يوميًا.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن الرياضة وسيلة فعالة وجيدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قائلا إنه يمكن ركوب الدراجة في البلدان التي تسمح بالنزول إلى الشارع، ويمكن أيضا ممارسة الرقص واليوجا.

وأشار تيدروس، إلى أنه لا يجب الثبات على وضع واحد لفترة طويلة، حيث أنه يجب ممارسة الرياضة والحركة، والعمل على تقوية الجهاز المناعي.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد نفت الأقاويل المتداولة حول نقل الكلاب والقطط لفيروس كورونا إلى البشر، مؤكدة أنه حتى الآن لا يوجد دليل على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تصاب بالفيروس الجديد.

كما سبق أن أعلنت منظمة الصحة العالمية، إصابة شخصين من موظفيها بفيروس كورونا المستجد، بعدما صرح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان لندماير، في مؤتمر صحافي بجنيف، إنه تأكدت إصابة الشخصين، وأن كلاهما عاد إلى منزله وانعزل.

وسجل فيروس كورونا المستجد ما يزيد عن 7063 حالات وفاة على الأقل حول العالم، وفق آخر حصيلة تستند إلى مصادر رسمية، بينما سجلت الإصابات أكثر من 180 ألف، في 145 بلدا ومنطقة، منذ ظهور الفيروس.