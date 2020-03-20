السعودية تخصص 22 مليار ريال لدعم المتضررين من كورونا

قررت الحكومة السعودية دعم مواطنيها في سوق العمل الذي تضرر بشدة من إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت عن برامج مساندة تبلغ قيمتها 22 مليار ريال (أكثر من 5.8 مليار دولار).

وسيتيح المبلغ المرصود تمديد فترة السماح وإعادة هيكلة دفعات القروض للمنشآت الأكثر حاجة، بجانب منح قروض للمنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمويل رأس المال العامل، ودعم برامج التوظيف والتدريب للباحثين عن عمل وللقطاع الخاص.

ويشرف صندوق التنمية الوطني على تقديم الدعم المالي الحكومي الجديد من خلال صناديق وبنوك تنموية تابعة له، وهي بنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وصندوق التنمية الزراعية.

ويمس عمل الصناديق الحكومية الأربعة شرائح واسعة من السعوديين، وعلى سبيل المثال، يقدم صندوق ”هدف“ دفعات نقدية شهرية للعاطلين عن العمل، ويوفر لهم برامج ودورات تدريبية لحين حصولهم على وظائف.

#هدف يخصص 5.3 مليار ريال لدعم منشآت القطاع الخاص لتوظيف وتدريب السعوديين ضمن مبادرة الدعم الحكومي والتدابير العاجلة لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا (COVID-19) على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص.https://t.co/RIZHmf5ZUN#مبادرات_سعودية_لمواجهة_كورونا pic.twitter.com/wsANKXzT5t — هدف (@HRDFNews) March 20, 2020

وقال القائمون على صندوق التنمية الوطني إنه سيواصل العمل مع الجهات الحكومية والصناديق التابعة له لرصد ومتابعة الأوضاع الراهنة؛ ليواصل دوره في تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا.

وتأثر القطاع الخاص بشكل كبير بإجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث أوقفت السعودية نشاط العمرة ورحلات الطيران مع الخارج، وأغلقت جميع المساجد في البلاد، وعلقت الدوام في المدارس والجامعات.

وأغلقت السلطات أيضا المراكز التجارية الكبرى، وفرضت إجازة على موظفي القطاع العام باستثناء بعض القطاعات، كالصحة، بجانب إجازة إلزامية لكثير من العاملين في القطاع الخاص، ضمن سلسلة إجراءات لمكافحة الفيروس سريع العدوى.

منظومة الموارد البشريةوالتنمية الاجتماعية تخصص 17.3مليار ريال لدعم منشآت القطاع الخاص، لتمكينها من النمو خلال الفترة القادمة والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف،وتأتي ضمن إطار دعم جهود الدولة "أيدها الله"للتخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس #كورونا pic.twitter.com/KdN1fzA1VX — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) March 20, 2020

لكن البلد الخليجي الغني بالنفط اتخذ العديد من إجراءات دعم الاقتصاد خلال الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك مساندة القطاع الخاص عبر حزمة من الإجراءات التي تضمنت تسهيلات في سداد القروض وإعفاء من دفع رسوم وغرامات.

وارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة، حتى يوم الخميس، إلى 274 حالة، تعافت منها 8 حالات فقط لحد الآن، فيما يخضع البقية للعزل والعلاج.