 السعودية تخصص 22 مليار ريال لدعم المتضررين من كورونا – إرم نيوز‬‎

السعودية تخصص 22 مليار ريال لدعم المتضررين من كورونا

السعودية تخصص 22 مليار ريال لدعم المتضررين من كورونا

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

قررت الحكومة السعودية دعم مواطنيها في سوق العمل الذي تضرر بشدة من إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت عن برامج مساندة تبلغ قيمتها 22 مليار ريال (أكثر من 5.8 مليار دولار).

وسيتيح المبلغ المرصود تمديد فترة السماح وإعادة هيكلة دفعات القروض للمنشآت الأكثر حاجة، بجانب منح قروض للمنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمويل رأس المال العامل، ودعم برامج التوظيف والتدريب للباحثين عن عمل وللقطاع الخاص.

ويشرف صندوق التنمية الوطني على تقديم الدعم المالي الحكومي الجديد من خلال صناديق وبنوك تنموية تابعة له، وهي بنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وصندوق التنمية الزراعية.

ويمس عمل الصناديق الحكومية الأربعة شرائح واسعة من السعوديين، وعلى سبيل المثال، يقدم صندوق ”هدف“ دفعات نقدية شهرية للعاطلين عن العمل، ويوفر لهم برامج ودورات تدريبية لحين حصولهم على وظائف.

وقال القائمون على صندوق التنمية الوطني إنه سيواصل العمل مع الجهات الحكومية والصناديق التابعة له لرصد ومتابعة الأوضاع الراهنة؛ ليواصل دوره في تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا.

وتأثر القطاع الخاص بشكل كبير بإجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث أوقفت السعودية نشاط العمرة ورحلات الطيران مع الخارج، وأغلقت جميع المساجد في البلاد، وعلقت الدوام في المدارس والجامعات.

وأغلقت السلطات أيضا المراكز التجارية الكبرى، وفرضت إجازة على موظفي القطاع العام باستثناء بعض القطاعات، كالصحة، بجانب إجازة إلزامية لكثير من العاملين في القطاع الخاص، ضمن سلسلة إجراءات لمكافحة الفيروس سريع العدوى.

لكن البلد الخليجي الغني بالنفط اتخذ العديد من إجراءات دعم الاقتصاد خلال الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك مساندة القطاع الخاص عبر حزمة من الإجراءات التي تضمنت تسهيلات في سداد القروض وإعفاء من دفع رسوم وغرامات.

وارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة، حتى يوم الخميس، إلى 274 حالة، تعافت منها 8 حالات فقط لحد الآن، فيما يخضع البقية للعزل والعلاج.

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