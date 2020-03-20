ارتفاع وفيات كورونا بإقليم لومبارديا الإيطالي إلى حوالي 380 في يوم

قال مصدر، اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا قفز بنحو 380 حالة خلال يوم واحد إلى حوالي 2550.

وإذا تأكد ذلك فستكون تلك أكبر زيادة منذ ظهور الفيروس قبل نحو شهر في المنطقة الأشد تضررا من العدوى في البلاد.

وأضاف المصدر أن عدد حالات الإصابة الجديدة في المنطقة التي تضم مدينة ميلانو، العاصمة المالية لإيطاليا، زاد بنحو 2380، ليرتفع إجمالي الإصابات في لومبارديا إلى حوالي 22264.

ومن المقرر نشر أحدث احصاء لعدد الوفيات على مستوى البلاد في وقت لاحق. وبلغ الإجمالي أمس الخميس 3405 حالات وفاة، وهو الأعلى في العالم.