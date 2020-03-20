الرئيس التونسي يعلن الحجر الصحي العام لمنع تفشي كورونا

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، إجراءات جديدة لمحاصرة تفشي فيروس ”كورونا”، منها تعميم الحجر الصحي، ومنع السكان من الخروج إلا للضرورة القصوى، مع تعهد الدولة بتوفير ما يلزمهم من غذاء.

وأعلن سعيد، في كلمة تلت اجتماعًا لمجلس الأمن القومي في تونس، عن قرار غلق المناطق الصناعية الكبرى والإبقاء على المحلات التجارية الصغرى تفاديًا للتجمعات السكانية، واعتماد مبدأ التسخير لضمان استمرار المرافق العمومية خصوصًا في القطاعات المهمة.

ودعا الرئيس التونسي النيابة العامة في البلاد إلى ”التدخل لمقاومة الاحتكار ومحاسبة المتسببين فيه“، مؤكدا أن ”الوضع في تونس تحت السيطرة ولا مجال للخوف والفزع“.

واعتبر سعيد أن ”الإجراءات التي تم اتخاذها تبقى غير كافية، لذلك لا بد من العمل على مقاربة عالمية بالتنسيق مع المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة؛ لأن هذه الجائحة عالمية ومخاطرها تطال العالم بأسره“.