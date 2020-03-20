ابتكار مشرحة متنقلة في لندن للتعامل مع ضحايا كورونا

ابتكرت السلطات الصحية في لندن مشرحة متنقلة ضخمة، تستطيع مواكبة عدد الجثث الناجمة عن وفيات وباء فيروس كورونا، كما سيتم استخدامها في فحوصات ما بعد الوفاة، وفقا لما ذكره موقع ”ذا صن“ البريطاني.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الإصابة في المملكة المتحدة إلى 6262 حالة، إلى جانب وفاة 104 آخرين، كما حث رئيس الوزراء البريطاني المواطنين على العمل من المنزل.

وأفادت تقارير متداولة، أن السلطات الصحية في مدينة لندن، حرصت على توسعة مشرحة وستمنستر، حيث من المرجح أن تتضاعف القدرة على استقبال وتخزين أكثر من 100 جثة ناتجة عن كورونا.

ولفتت التقارير إلى أن لندن هي المدينة البريطانية الأكثر تضررا، كما أنها نقطة ساخنة للفيروس التاجي، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 35 حالة -بها فقط- من أصل 104 حالات وفاة في المملكة المتحدة حتى الآن.

وقال أحد العاملين في مجلس وستمنستر، إن المشرحة الجديدة ستضاعف قدرة المجلس قدر الإمكان لمواجهة الآثار الناجمة عن هذا الوباء.

وأضاف بقوله: ”إنها خطوة احترازية ونأمل ونثق في أن هذا لن يكون ضروريا، لكن من الطبيعي أن نكون مستعدين خلال هذا الوقت“.

وتعد مشرحة وستمنستر واحدة من العديد من أماكن تخزين الجثث في لندن، وجرى توسيعها آخر مرة في عام 2008.