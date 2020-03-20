بسبب ”كورونا“.. بريطانيا تطلب عودة 65 ألف ممرض وطبيب متقاعد للعمل

طلبت الحكومة البريطانية من 65 ألف ممرض وطبيب متقاعد العودة إلى عملهم للمساعدة في محاربة فيروس كورونا الذي ينتشر ويستفحل في جميع أنحاء العالم.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن حكومة البلاد وجهت رسائل إلى 50 ألف ممرض سابق و15 ألف طبيب متقاعد، معربا عن أمله في أن يستجيب ”الآلاف منهم“ للطلب.

وأوضح أن المتطوعين سيخضعون لدورة تدريبية خلال الأسابيع القليلة القادمة قبل توجيههم إلى المستشفيات.

ووفق إحصاءات رسمية، بلغ عدد وفيات كورونا في المملكة المتحدة 144، فيما وصلت حصيلة الإصابات إلى 3269.

وحتى ظهر اليوم الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 252 ألفا في 182 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.