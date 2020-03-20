هل يحمي قناع الوجه من الفيروسات التاجية؟

دعا خبير طبي إلى عدم ارتداء أقنعة الوجه إذا ما كان الشخص يتمتع بصحة جيدة، مشيرا إلى أن ارتداءه في حال إن كان الشخص يعاني من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا أو كنت تعتني بمريض لديه فيروس كورونا.

وأشار الخبير بحسب تقرير مجلة ”ذا هيلث سايت“، إلى أنه في حال لم يتوافر هذان الشرطان المذكوران، يُنصح بالحجر الذاتي فقط في هذا التوقيت.

لكن السؤال الذي يشغل الكثيرين في الوقت الحالي هو، هل ارتداء قناع للوجه إلزامي للجميع للحماية من فيروس كورونا؟

لحماية النفس ضد فيروس كورونا، يُنصح باستخدام أقنعة متخصصة تسمى أجهزة تنفس N95، هذا القناع أكثر سمكا من القناع العادي، ومع ذلك، لا ينصح باستخدامه لعامة الناس، لأن ارتداء هذه الأقنعة لفترة أطول يجعل من الصعب التنفس، بالإضافة إلى أن ارتداءه بشكل صحيح يتطلب تدريبا خاصا.

يمكن الحصول على قناع التنفس N95 عبر الإنترنت، لكن الأهم ألا يحدث تكالب على شراء هذه الأقنعة بكميات كبيرة لأن هذه قد يؤدي إلى نقص من شأنه أن يُعرض العاملين الصحيين للخطر.

كثير من الناس قلقون بشأن الحيوانات الأليفة، وقد لوحظ أن هناك زيادة في الطلب على أقنعة الكلاب في الصين، ونتيجة لذلك، يضع البعض تلك الأقنعة على حيواناتهم الأليفة رغم أنه لم يتم التأكيد على إصابة الحيوانات الأليفة بالعدوى.

يصبح استخدام قناع الوجه مفيدا ضد فيروس كورونا، إذا اتبعت ممارسات النظافة الأساسية مثل غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون أو الكحول، كما يجب أن نتأكد من أنه لا توجد فجوة بين القناع ووجهك.