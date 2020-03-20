المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، في بيان نشره اليوم الجمعة، على الموقع الإلكتروني للبرنامج التابع للأمم المتحدة، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيزلي، إنه شعر بتدهور حالته الصحية، عقب عودته إلى منزله في الولايات المتحدة، بعد زيارة عمل إلى كندا.

ولفت بيزلي إلى أنه أخضع نفسه لحجر صحي قبل 5 أيام، تحسبا لاحتمال أن يكون مصابا بكورونا.

وكشف أن نتائج الفحوص الطبية أكدت تعرضه للإصابة بالفيروس.

وحتى ظهر اليوم الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 252 ألفا في 182 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.