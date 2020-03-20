فرنسا تستخدم سفينة حربية لإجلاء إصابات ”كورونا“ الحرجة من جزيرة كورسيكا

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استخدام سفينة حربية لإجلاء حالات الإصابة الحرجة بفيروس كورونا من جزيرة كورسيكا، إلى مستشفيات في البر الرئيس.

جاء ذلك في تغريدة لوزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي اليوم الجمعة، على حسابها عبر ”تويتر“.