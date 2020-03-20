إصابات كورونا في ماليزيا تتجاوز الألف بعد تسيجل 130 حالة جديدة

سجلت ماليزيا 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجمعة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 1030، فيما تواجه أكبر عدد من حالات العدوى في جنوب شرق آسيا.

ومن بين الحالات الجديدة 48 مصابا كانوا على صلة بتجمع إسلامي الشهر الماضي بالقرب من العاصمة كوالالمبور، وحضره 16 ألف شخص، وتتصل أكثر من 670 حالة عدوى في جنوب شرق آسيا بهذا التجمع الإسلامي في ماليزيا.

وأغلقت ماليزيا منذ أول أمس الأربعاء حدودها والمدارس والأعمال غير الضرورية، وحثت المواطنين على التزام منازلهم وحذرت من ”تسونامي“ من الحالات إذا لم تُتبع الضوابط.