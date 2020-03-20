بعد ”الدواء الأمريكي“.. روسيا تختبر لقاحات لعلاج ”كورونا“

قالت الهيئة الاتحادية لمراقبة حقوق المستهلك في روسيا، اليوم الجمعة، إن علماء روسا بدأوا تجربة نماذج أولية للقاحات محتملة لفيروس كورونا على حيوانات في مختبر في سيبيريا.

جاء ذلك، بعد ساعات من تصديق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على استخدام دواء مضاد للملاريا، في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعلنت روسيا عن وفاة شخص وإصابة 199 حالة بالفيروس حتى الآن، وهو عدد أقل بكثير من دول أوروبية عديدة، لكن الرقم زاد بشكل حاد في الأيام الأخيرة.

وذكر مركز فيكتور لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية أن علماء بالمركز الواقع في مدينة نوفوسيبيرسك طوروا نماذج لقاحات استنادا إلى 6 مفاهيم تكنولوجية مختلفة وبدأوا التجارب يوم الإثنين.

ولفت علماء في أنحاء العالم إلى أن تطوير لقاح عملية طويلة ومعقدة قد لا تسفر عن شيء، إلا بعد 12 إلى 18 شهرا.

وقالت الهيئة الاتحادية لمراقبة حقوق المستهلك في بيان ”تستخدم الفئران في معظم الأحيان لمثل هذه الدراسات… وغيرها من حيوانات التجارب“.

وأضافت أن العلماء يتوقعون البدء في طرح لقاح في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020.