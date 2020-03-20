صحف عالمية: أمازون تتحدى كورونا وترامب يستعين بالجيش

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الجمعة، أبرز الأحداث على الساحة العالمية، وركزت على جهود الولايات المتحدة في مكافحة وباء كورونا المستجد، واستعانة دونالد ترامب بالجيش لإعادة المواطنين العالقين في الخارج، وتطرقت لتحدي شركة أمازون لتداعيات الفايروس المنتشر.

الولايات المتحدة تطالب مواطنيها بالعودة أو البقاء في الخارج

ركزت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، على تخيير وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس، لمواطنيها في الخارج إما بالعودة أو البقاء في البلاد التي يقطنون بها، مع تزايد وباء كورونا الجديد.

ورفعت الوزارة نصائحها العالمية بشأن السفر إلى المستوى الرابع، وهو أعلى مستويات التحذير، ومخصص عادة للدول التي تخوض حروبا أو التي تعاني من اضطرابات خطيرة.

ويحاول بعض السياح أو المواطنين الأمريكيين الذين ليس لديهم ترتيبات معيشية طويلة الأمد أو شبكات دعم في الخارج، العودة إلى الولايات المتحدة، لكنهم وجدوا ذلك صعبا بسبب إغلاق الحدود وتعليق رحلات الطيران ووسائل النقل الأخرى.

وعندما سُئل الرئيس دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، عن الأمريكيين، الذين تقطعت بهم السبل في الخارج، وهم يحاولون العودة إلى الولايات المتحدة، قال: إن ”الإدارة تعمل مع الجيش لإعادتهم إلى الوطن. وقِيل للأمريكيين العالقين في المغرب منذ يوم الأحد، إنهم سيكونون قادرين على العودة إلى الوطن“.

كما أعلن مسؤولون عسكريون أمريكيون يوم الخميس، أنهم سيوقفون الانتشار في العراق لمدة 14 يومًا على الأقل، وتأتي هذه الخطوة بعد مبادرات مماثلة في أفغانستان، حيث يصارع ”البنتاغون“ انتشار فيروس كورونا.

3 آلاف دولار لكل أمريكي ضمن خطة التريليون دولار

تحدثت صحيفة ”التايمز“ البريطانية، عن تحديد الرئيس ترامب لخطة بقيمة تريليون دولار للحفاظ على استمرار الاقتصاد الأمريكي خلال تفشي فيروس كورونا، والذي يتضمن إعطاء معظم الأمريكيين ما يصل إلى 3 آلاف دولار.

وسيتم تسليم نصف المبلغ المقترح على شكل ”مدفوعات الأثر الاقتصادي“ للأفراد بمبالغ مختلفة بناءً على دخلهم وحجم أسرهم، ولا تزال المبالغ المحددة موضع جدل ساخن.

وسيتم إعطاء دفعتين، يبلغ إجمالي كل منهما 250 مليار دولار، كشيكات أو سيتم إرسالها مباشرة إلى الحسابات المصرفية في 6 أبريل و18 مايو.

وسيتم توفير قروض بقيمة 300 مليار دولار لدعم الشركات والأعمال التي توظف أقل من 500 موظف، في حين سيتم تخصيص 50 مليار دولار من القروض لصناعة الطيران، و150 مليار دولار أخرى للقروض ”لقطاعات أخرى شديدة الضغط“، والتي يُعتقد أنها تشمل الفنادق وخطوط الرحلات البحرية ومراكز التسوق.

ومن المتوقع أن يوافق الكونغرس على الإجراءات على الرغم من بعض الاعتراضات، لكن الجدل محتدم حول مستوى الدخل الأقصى لتلقي الدعم وحجم كل شيك.

وستكون هذه ثالث خطة مساعدة لفيروس كورونا يدرسها الكونغرس هذا الشهر، إذ وقع ترامب على الحزمة الأولى، بقيمة 8.3 مليار دولار في 6 مارس، وكانت الثانية تضمن اختبارات مجانية ومدفوعات البطالة يوم الأربعاء.

أمازون مستفيدة من كورونا

وتناولت مجلة ”فورين بوليسي“، تحدي شركة أمازون لازمة وباء كورونا بشكل مذهل، حيث بات من المرجح أن تخرج الشركة أكثر قوة.

وقالت، عندما يخرج العالم أخيرًا من أزمة كورونا، سيبدو مختلفًا تمامًا، فالكثير من الناس، وخاصة كبار السن، سيموتون. وستكون الاقتصادات في أزمة عميقة، مماثلة لما أعقب انهيار سوق التمويل في عام 1929، وستسقط بعض الحكومات جراء آثار الضربة الاقتصادية.

ومع ذلك، من المتوقع أن تستفيد شركة ”أمازون“ من الأزمة مع تزايد عدد الذين يبقون في المنزل، والاعتماد على التوصيل عن بعد في الحصول على الضروريات اليومية. إذ شهدت ”أمازون“ بالفعل زيادة كبيرة في الطلبات عبر الإنترنت بينما يعزل الناس أنفسهم.

ومن أجل التعامل مع هذا الطلب المتزايد، قالت الشركة إنها تعتزم توظيف 100 ألف موظف إضافي في المستودعات، وبخدمة التوصيل في الولايات المتحدة وحدها. كما صدرت أوامر للعاملين في مراكز توزيع الأمازون في المملكة المتحدة، بالعمل لساعات إضافية للتأقلم مع الطلب المتزايد الناجم عن الوباء.