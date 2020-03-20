الإمارات.. إجراءات خاصة بمواطني دول الخليج

كشفت الإمارات عن إجراءات خاصة بدخول مواطني دول الخليج العربي إلى أراضيها، ستكون سارية المفعول اعتباراً من غد السبت، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه ”يتعين على مواطني دول المجلس الراغبين في الدخول إلى الإمارات بعد بدء سريان القرار القيام بالفحص عند الوصول بالإضافة إلى الالتزام بالحجرالمنزلي لمدة 14 يوما على من لديه منزل فى الدولة ومن لايملك منزلا في الدولة فيسكون فى حجر صحي لمدة 14 يوما أيضا وفق ما تقرره السلطات المختصة“.

وسجلت الإمارات أمس الخميس 27 حالة جديدة مصابة بكورونا، بينما أعلنت شفاء 5 حالات لثلاثة مواطنين، إضافة إلى حالتين سورية وسريلانكية.

ووصلت الحالات المؤكدة المصابة بكورونا 140 حالة حتى الآن، فيما وصل إجمالي عدد حالات الشفاء 31 حالة، والحالات الحرجة 2 فقط.