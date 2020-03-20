أزمة كورونا.. الأرجنتين تفرض حجرا إجباريا والبرازيل تغلق حدودها

فرض الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، الخميس، حجرا ”وقائيا وإلزاميا“ على السكان ابتداء من الجمعة وحتى 31 آذار/ مارس، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال فرنانديز في خطاب: ”نحن نعتني بصحة الأرجنتينيين“.

وتوجد في الأرجنتين 128 إصابة بالفيروس فضلا عن ثلاث حالات وفاة.

والأحد الماضي، أعلنت الأرجنتين، أنها ستغلق حدودها وتوقف الدراسة في كل المؤسسات التعليمية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

البرازيل تغلق حدودها البرية

أغلقت البرازيل الخميس، بقرار وزاري ولمدة 15 يوما، جميع حدودها البرية، باستثناء الحدود مع الأوروغواي، وذلك في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويحظر المرسوم الوزاري الذي دخل حيز التنفيذ منذ نشره، الدخول ”عن طريق البَر للأجانب المتحدرين من الأرجنتين وبوليفيا وكولومبيا وغويانا الفرنسية وغويانا وباراغواي والبيرو وسورينام“.

ويشير النص إلى أن مرسوما منفصلا سيصدر في وقت لاحق بشأن الحدود مع الأوروغواي.

وكانت الحدود مع فنزويلا قد تم إغلاقها جزئيا مساء الثلاثاء.

ودعا العديد من كبار المسؤولين البرازيليين، وبينهم رئيس مجلس النواب رودريغو مايا، إلى إغلاق كامل للحدود.

وكانت دول أخرى في أمريكا الجنوبية، مثل كولومبيا وتشيلي والأرجنتين، قد اتخذت إجراءات أكثر صرامة في الأيام الأخيرة وأغلقت تمامًا حدودها البرية والبحرية والجوية.

كورونا يؤجل استفتاء التعديلات الدستورية بتشيلي

تسبب تفشي فيروس كورونا المتسجد (كوفيد-19) في تأجيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تشيلي.

وبحسب ما ذكرته العديد من الصحف المحلية في تشيلي، الخميس، كان من المقرر أن يعقد الاستفتاء في 26 أبريل/ نيسان المقبل، لمراجعة الدستور الموروث من عهد الجنرال الديكتاتوري أوغستو بينوشيه (1973-1990).

قرار التأجيل جاء عقب جلسة عقدها البرلمان، والتي انتهت إلى إرجاء الاستفتاء حتى 25 أكتوبر/ تشرين الأول بدلا من 26 أبريل، في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها البلاد؛ للحيلولة دون تفشي الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أنه في حالة تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية، فإن الانتخابات التي ستجرى لتحديد اللجنة التي ستعد الدستور، ستعقد مع الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 4 أبريل 2021.

والأربعاء، أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا، حالة كوارث وطنية في أنحاء البلاد، وأعطى حكومته صلاحيات واسعة النطاق لتقييد حرية التنقل، وضمان توفير إمدادات المواد الغذائية، والخدمات الأساسية.

وقال بينيرا: إن سريان حالة الطوارئ يبدأ الخميس ولمدة تسعين يوما.

أول وفاة في بيرو

سجلت البيرو الخميس، أول وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، بحسب وزارة الصحة التي أوضحت أن المتوفى رجل يبلغ الثامنة والسبعين.

وقالت الوزارة في بيان إنها: ”تأسف للإعلان عن أول وفاة لمريض جراء فيروس كورونا المستجد“.

وأشارت إلى أن الرجل ”الذي لديه تاريخ من ارتفاع الضغط أدخِل الثلاثاء إلى المستشفى بسبب ضيق في التنفس. وهو لم يكن قد سافر إلى الخارج“.

وفرضت البيرو الأربعاء، حظرا يوميا على التجول بين الساعة 20:00 و5:00 وسجلت 234 إصابة بفيروس كورونا بينهم 7 في حال حرجة.

بنما تعلق الرحلات الدولية

أعلنت بنما التي تضم المطار الأكثر ازدحامًا في أمريكا الوسطى، الخميس أنها ستعلق ابتداءً من الأسبوع المقبل، ولمدة شهر، كل الرحلات الدولية، وذلك في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس البنمي لورنتينو كورتيزو عبر تويتر: إنه ”ابتداءً من الأحد الساعة 23:59 (الإثنين 3:59 بتوقيت غرينتش)، سيتم تعليق وصول ومغادرة كل الرحلات الدوليّة مِن بلادنا وإليها، لمدّة شهر واحد“.

وأضاف: ”الرحلات الجوية التي تنقل البضائع، والرحلات الإنسانية والرحلات الداخلية لا تزال تعمل حتّى إشعار آخر“.

وكانت الحكومة البنمية أمرت أواخر الأسبوع الماضي، بتعليق كل الرحلات الجوية من آسيا وأوروبا، وقررت الأربعاء فرض حظر تجول لمكافحة الوباء.

وسجلت بنما 109 إصابات بالفيروس (أعلى رقم في أمريكا الوسطى)، فضلا عن وفاة واحدة.

أول إصابتين في هايتي

أعلن رئيس هايتي جوفنيل مويز الخميس، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في هايتي، أفقر دولة في منطقة البحر الكاريبي وأكثرها سكانًا.

وقال مويز في خطاب متلفز: ”سجلنا أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد على الأراضي الوطنية“.

وسيكون صعبا تنفيذ أي تدابير حجر صحي محتملة في هايتي على غرار تلك التي اتخذتها إيطاليا وفرنسا، وتعتمد غالبية سكان العاصمة بور أو برنس بشكل يومي على الاقتصاد غير المنظم لتأمين لقمة العيش.

السلفادور تسجل أول إصابة

أعلنت السلفادور، الخميس، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك، في تصريحات صحفية أدلى بها، وزير الدولة السلفادوري، نايب بوكلا، أكد خلالها أنه تم رصد إصابة مواطن بالفيروس في مستشفى بمدينة ”متابان“ التي تبعد 113 كم عن العاصمة سان سلفادور.

وأوضح الوزير أن الشخص المصاب كان قد سافر إلى إيطاليا قبل وقت قريب، مشيرًا إلى أن من غير المعروف حاليًا عدد الأشخاص الذين خالطهم، وأنهم سيعملون على حصرهم في أسرع وقت ممكن، على حد قوله.

وأوضح أن العاصمة سان سلفادور استعدت لمواجهة الفيروس القاتل من خلال مستشفى مجهز بـ2300 سرير.