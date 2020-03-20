سجلت السعودية إصابة إحدى العاملات في القطاع الصحي بفيروس كورونا الجديد.

وأعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، عن تسجيل إصابة مؤكدة لدى ”ممارسة صحية“ دون أن تذكر جنسيتها أو طبيعة عملها.

وقالت المستشفى عبر تويتر: ”يعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عن تشخيص ممارسة صحية بفيروس كورونا الجديد يوم أمس (الخميس). وقد ثبت أنها خالطت عاملة منزلية قادمة قبل أسبوع من إحدى الدول الموبوءة بالفيروس“.

وأضافت: ”تخضع الزميلة للرعاية الطبية المطلوبة وحالتها مستقرة، ولله الحمد، فيما جرى حصر المخالطين لها وعمل الفحوصات اللازمة لمعظمهم وهي حتى الآن سلبية بفضل الله. وبناءً على الإجراءات الاحترازية المعمول بها فقد تم عزل جميع المخالطين في منازلهم ويجري استكمال فحص البقية. نتمنى الصحة للجميع“.

يعلن #مستشفى_الملك_فيصل #التخصصي بالرياض عن تشخيص ممارسة صحية بفيروس #كورونا الجديد يوم أمس. وقد ثبت أنها خالطت عاملة منزلية قادمة قبل أسبوع من إحدى الدول الموبوءة بالفيروس. — مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض (@KFSHRC) March 19, 2020

ويحظى العاملون في القطاع الصحي، بدعم معنوي كبير من سكان المملكة بسبب المخاطر التي يواجهونها من مخالطتهم للمصابين بالفيروس سريع العدوى، وقد خصهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأشاد أيضا بجهودهم في خطاب وجهه مساء الخميس للسكان.

وارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة، حتى يوم الخميس، إلى 274حالة، تعافت منها 8 حالات فقط لحد الآن، فيما يخضع البقية للعزل والعلاج، وفق بيانات وزارة الصحة السعودية التي لم تشر سابقاً لوجود أي ممارس صحي بين المصابين.

وأوقفت السعودية نشاط العمرة ورحلات الطيران مع الخارج، وأغلقت جميع المساجد في البلاد، وعلقت الدوام في المدارس والجامعات، وفرضت إجازة على موظفي القطاع العام باستثناء بعض القطاعات، كالصحة، بجانب إجازة إلزامية لكثير من العاملين في القطاع الخاص، ضمن سلسلة إجراءات لمكافحة كورونا.