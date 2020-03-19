نتنياهو: على الإسرائيليين البقاء في منازلهم لوقف تفشي كورونا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة ستصدر أوامر، اليوم الخميس، تلزم الإسرائيليين بالبقاء في منازلهم؛ لوقف تفشي فيروس كورونا.

وأضاف نتنياهو: ”بموجب هذه الأوامر مطلوب منكم أيها المواطنون الإسرائيليون البقاء في منازلكم.. لم يعد الأمر مجرد طلب ولا توصية، إنه توجيه إلزامي ستفرضه سلطات إنفاذ القانون“. وتابع أن الأوامر سيبدأ تطبيقها في وقت لاحق اليوم ولمدة أسبوع.

وقال نتنياهو، في خطابه الذي أذاعه التلفزيون، إنه سيتم استثناء عمال محددين من هذه الإجراءات، وسوف يُسمح للناس بالخروج من منازلهم لشراء الغذاء والدواء، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل.