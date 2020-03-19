السعودية تعلن تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، رصد وتسجيل (36) حالة إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ الجديد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة: إن من بين الحالات الجديدة هناك (17) حالة إصابة لقادمين من دول: المغرب، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيران، وباكستان، والكويت، والعراق، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر.

وأضافت الوزارة وفقا لـ ”واس“ أن الـ(19) حالة الأخرى هي لمخالطين مع حالات إصابة سابقة.

وأوضحت الوزارة أن هناك (21) حالة في مدينة الرياض و (4) في القطيف و(3) حالات في مكة المكرمة و (3) حالات في الدمام، وحالتين في الهفوف وحالة واحدة في كل من جدة والظهران ومحايل عسير.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ (274)، تعافت منها اليوم حالتان، ليصبح مجموع حالات التعافي (8) حالات، وتوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى تاريخه أي وفيات.