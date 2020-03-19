رئيس وزراء الهند يأمر بحظر تجول ليوم واحد لاحتواء فيروس كورونا

المصدر: أ ف ب

دعا رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، اليوم الخميس، سكان الهند البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة إلى الالتزام بحظر التجول ليوم واحد فقط، يوم الأحد المقبل، كما حظر وصول الرحلات الجوية الدولية لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال مودي في كلمة إلى الأمة بأن حظر التجول يوم الأحد من الساعة الـ7 صباحا حتى الـ9 مساء سيختبر قدرة الدولة العملاقة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفه بـ“الأزمة“ الآخذة في الاتساع.

وقال إن هذا الإجراء سيكون ”في مصلحة البلاد لتحضيرنا لأي تحديات مستقبلية“.

وتقول الحكومة إنها سجلت 173 إصابة و4 وفيات بالفيروس، ولكن السكان يتزايدون قلقا وتدفقوا على متاجر الأغذية والسلع الرئيسية.

وأوضح مودي أن على معظم الناس، باستثناء من يقدمون خدمات أساسية، البقاء في منازلهم لعدة أسابيع، دون أن يحدد المدة.

وأضاف: ”إذا أحسست أنك لن تتأثر أو تصاب فإنك مخطئ، ستعرض عائلتك ومجتمعك للخطر، أطلب من كل مواطن البقاء في المنزل للأسابيع القليلة المقبلة“.

وتابع مودي قائلا: على الهند أن تكافح لتجنب ”انفجار“ في أعداد الوفيات كما حدث في دول أخرى.

وجاءت كلمته، التي استمرت 29 دقيقة، بعد ساعات من قرار الحكومة حظر جميع الرحلات الدولية من الهبوط في الهند لمدة أسبوع ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وأدلى مودي بنصيحة لكل المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما والأطفال دون سن العاشرة بالبقاء في منازلهم.

وأمرت الحكومة الولايات بإجبار الشركات على جعل الموظفين يعملون من منازلهم.

وعلقت نيودلهي منح التأشيرات للسياح الأجانب وحظرت دخول المسافرين من الدول الأوروبية الأشد تضررا بالفيروس، حيثُ تخضع السلطات القادمين من العديد من الدول لحجر صحي لمدة 14 يوما فور وصولهم إلى الهند.

وأغلقت السلطات تاج محل وغيره من المعالم البارزة أمام الزوار، كما أغلقت معظم المدارس ومرافق الترفيه في معظم أرجاء الهند التي تعد ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان بعد الصين.