لأول مرة منذ ظهور الوباء.. الصين تعلن عدم رصد أي إصابة محلية بكورونا خلال 24 ساعة‎

لم ترصد الصين ومدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، أي حالة إصابة محلية جديدة بالمرض، خلال 24 ساعة، وذلك للمرة الأولى منذ ظهور الوباء مما يزيد الآمال في نجاح الجهود الصارمة في وقف انتشار الفيروس.

ولا تزال ووهان، المُغلقة منذ 23 يناير/كانون الثاني، المدينة الوحيدة في إقليم هوبي المصنفة بأنها تمثل ”خطرا كبيرا“ وتخضع لحظر مشدد على السفر منها وإليها على الرغم من تخفيف القيود على بقية أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة.

وذكر تلفزيون الصين المركزي الحكومي أن المدينة خففت قواعد الحجر الصحي بشكل طفيف، اليوم الخميس، وسمحت لسكانها بالتجول داخل مجمعاتهم السكنية بدلا من قصر تحركاتهم داخل أماكن معيشتهم.

وقالت صحيفة تشاينا ديلي، نقلا عن عالم أوبئة قوله إنه لو لم تُرصد أي حالات إصابة جديدة بالمرض لمدة 14 يوما متواصلة فإنه يمكن رفع الإغلاق المفروض عن المدينة تدريجيا.

وقال لي لا نجوان، مدير مختبر الدولة لتشخيص الأمراض المعدية وعلاجها للصحيفة: ”نتوقع توقف ظهور حالات إصابة جديدة في وسط أو أواخر مارس“.

كما تراجع عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة في بر الصين الرئيسي لأقل من 100 حالة لأول مرة يوم السادس من مارس/ آذار، ورُصدت اليوم الخميس 34 حالة بزيادة من 13 حالة في اليوم الذي سبقه. وجميع الحالات التي رُصدت اليوم كانت لأشخاص وافدين من خارج الصين.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين في البر الصيني 80 ألفا و928 حالة وعدد الوفيات 3245 حالة حتى أمس الأربعاء بزيادة ثماني حالات عن اليوم السابق، وكانت الوفيات في مدينة ووهان ست حالات من بين ثماني حالات وفاة جديدة في إقليم هوبي.

ولم تُرصد أي حالات إصابة جديدة بالمرض لمدة 14 يوما في باقي إقليم هوبي حيث قالت السلطات اليوم الخميس إنها ستسمح لسكان الأقاليم الأخرى بالدخول له بشروط معينة.