السفارة البريطانية تدعو رعاياها العالقين في الكويت لطلب المال من الجمعيات

دعت السفارة البريطانية في الكويت، رعاياها الذين يمرون بضائقة مالية إلى طلب المساعدة من أصدقائهم أو عائلاتهم أو الهيئات الخيرية في الكويت، مثل: بيت الزكاة، أو جيش الخلاص، في حال علقوا في الكويت ولم تعد لديهم أموال كافية.

وخاطبت السفارة رعاياها من خلال تغريدة عبر حسابها على ”تويتر“، قائلة:“إذا كنت عالقًا في الكويت وليس لديك ما يكفي من المال، فالرجاء طلب المساعدة من خلال الأصدقاء أو العائلة أو المؤسسات الخيرية المحلية في الكويت، مثل بيت الزكاة أو جيش الخلاص، (وهو منظمة تدعم المسيحيين في كل أنحاء العالم)“.

If you are stuck in Kuwait and you don't have enough money, please seek assistance through friends/family or local charities in Kuwait like Bait Alzakat or Salvation Army. — UKinKuwait ???????????????? (@ukinkuwait) March 19, 2020

وأثارت دعوة السفارة جدلًا في الأوساط الكويتية، عقب تداول التغريدة عبر وسائل الإعلام المحلية، تزامنًا مع نفي مصدر مسؤول في بيت الزكاة وجود أي تنسيق مع السفارة البريطانية في الكويت بشأن مساعدة رعاياها ماديًا.

وأكد المصدر لصحيفة ”الراي“ المحلية، ”أن بيت الزكاة لا يستقبل أي حالة في الوقت الحالي، لأن موظفيه في إجازة بحسب قرار مجلس الوزراء، وأن موظفي الإدارة المالية تطوعوا لصرف المساعدات الشهرية لشهر مارس لمستحقيها والمسجلين لديها سابقًا“.

ولم تكتفِ السفارة البريطانية بالتغريدة المذكورة لتصدر بيانًا آخر توضح فيه مقصدها من هذه الدعوة، قائلة:“إن المواطنين البريطانيين يتعرضون أحيانًا في الكويت وحتى في الأوقات العادية، لمصاعب مالية كبيرة، حيث تقوم السفارة بمساعدتهم في هذه الحالات للتواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم للحصول على المساعدة المالية منهم، كما أنها وكخيار أخير يتجه البريطانيون أحيانًا للاتصال بالجمعيات الخيرية“.

وأضافت السفارة في بيانها“أنها لا تستطيع تقديم المساعدة المالية للمواطنين البريطانيين، مبينة أنها عادة ما تنصح مواطنيها أن يقوموا بعمل تأمين سفر قبل سفرهم، وأحيانًا في ظروف محددة من الممكن أن تقدم السفارة للبريطانيين قرضًا طارئًا مع التعهد بسداده، وعليه فإذا شعر البريطانيون أنهم استنفدوا جميع الخيارات وأنهم يستحقون مثل هذه المساعدة، فإنه يتوجب عليهم الاتصال بالسفارة“.