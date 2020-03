السفارة البريطانية تدعو رعاياها العالقين في الكويت لطلب المال من الجمعيات

دعت السفارة البريطانية في الكويت، رعاياها الذين يمرون بضائقة مالية إلى طلب المساعدة من أصدقائهم أو عائلاتهم أو الهيئات الخيرية في الكويت، مثل: بيت الزكاة، أو جيش الخلاص، في حال علقوا في الكويت ولم تعد لديهم أموال كافية.

وخاطبت السفارة رعاياها من خلال تغريدة عبر حسابها على ”تويتر“، قائلة:“إذا كنت عالقًا في الكويت وليس لديك ما يكفي من المال، فالرجاء طلب المساعدة من خلال الأصدقاء أو العائلة أو المؤسسات الخيرية المحلية في الكويت، مثل بيت الزكاة أو جيش الخلاص، (وهو منظمة تدعم المسيحيين في كل أنحاء العالم)“.

If you are stuck in Kuwait and you don't have enough money, please seek assistance through friends/family or local charities in Kuwait like Bait Alzakat or Salvation Army.

