موريتانيا تغلق المطاعم والمقاهي وتعلن حظر التجوال لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية يوم الخميس، حظر التجوال، ابتداء من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، كإجراء احترازي من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إن هذا القرارتستثنى منه الطواقم الطبية، والشاحنات التي تحمل البضائع، مؤكدة بأنها ستأخذ التدابير اللازمة على مستوى الأسواق، والشوارع، والساحات العمومية، لضمان الالتزام بتنفيذ هذه القرارات.

كما قررت وزارة الداخلية، إغلاق كافة المطاعم والمقاهي في البلاد وذلك ضمن خطتها الاحترازية لمنع تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد، بعد تسجيل حالتين مؤكدتين لدى شخصين أجنبيين قدما من الخارج مؤخرا.

وبدأت فرق من الشرطة اليوم الخميس، مهمة إغلاق المطاعم والمقاهي في العاصمة نواكشوط، وأبلغت الشرطة أصحابها بأنها مغلقة ”حتى إشعار آخر“.

وسجلت موريتانيا إصابتين مؤكدتين بالفيروس، قادمتين من الخارج، الأولى لدى مواطن أسترالي تتحسن حالته بشكل جيد حسب وزير الصحة، والثانية لدى سيدة أجنبية وضعت أمس الأربعاء في العزل الصحي.

وأوقفت الحكومة الموريتانية، جميع الرحلات الدولية من وإلى العاصمة ، وذلك ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس ”كورونا المستجد“، شملت تقليص المعابر الحدودية، وإيقاف منح تآشير الدخول في المنافذ البرية.

كما قررت الحكومة حجز جميع الأشخاص الوافدين من الخارج، قبل قرار إلغاء الرحلات لمدة أربعة عشر يوما، كما منعت التجمعات وألغت جميع المهرجانات التي كانت مقررة سلفا.