ما حقيقة فرض حظر التجول في الأردن بسبب كورونا؟

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن، أمجد العضايلة، إنه لن يتم فرض حظر تجول داخل المحافظات ليوم غد الجمعة.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم الخميس، أن الإجراءات ستبقى كما هي، وهي إغلاق لعاصمة عمَّان ومنع التنقل بين المحافظات.

وأضاف حركة الانتقال والتنقل والدخول إلى العاصمة وبين المحافظات ستبقى فقط للجهات المصرَّح لها مسبقا والتي تنطبق عليها الشروط التي أعلنت من قبل الجهات المعنية.

ورغم الدعوات الحكومية المتكررة للمواطنين بعدم الخروج من منازلهم، إلا للضرورة القصوى، لوحظ حالات متعددة من عدم الالتزام بهذه الدعوات، وهو ما يجعل لجوء الحكومة لهذا الخيار أمرا محتملا خلال الأيام القادمة.

وبحسب موقع ”عمون“ المحلي، فقد أكدت مصادر في وقت سابق، أن القرار لم يتخذ بعد وقد تلجأ إليه الحكومة في أي وقت.

وقال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، الخميس، إن الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة قد تكون أصعب على الأردن، جراء تداعيات فيروس كورونا.

وأصدر الرزاز، الخميس، أمر قانون الدفاع رقم واحد، والمتضمن تعطيل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة بلغ 56 إصابة حتى صباح اليوم الخميس، بما فيها المواطن الذي تماثل للشفاء.

وأضاف العضايلة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن عدد الموجودين في الحجر الصحّي بمختلف المواقع بلغ 4892 حالة حتى الآن، منها 3055 حالة حجر في العاصمة عمّان و1837 في البحر الميّت، بحسب وكالة (بترا).

وأوضح أن عدد الفنادق التي تمّ استئجارها من قبل الحكومة، لغايات الحجر الصحّي بلغ 34 فندقا، منها 23 فندقا في عمّان، و11 فندقا في البحر الميّت.