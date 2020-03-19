السعودية تحذر من معقم لليدين يحتوي نسبة عالية من الميثانول

حذرت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، المستهلكين، من مخاطر معقم لليدين؛ لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول.

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية؛ للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.

وأشارت إلى أنه ثبت احتواء منتج “ First, Hand Sanitizing Gel على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول)، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.

ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج والتخلص من الكميات الموجودة لديهم منه، والتوجه إلى منفذ البيع الذي تم شراء المنتج من خلاله؛ لاسترجاع قيمة مشترياتهم والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900؛ في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.

وأشارت الهيئة،إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.