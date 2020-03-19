كورونا خطر على مرضى الربو.. إليك نصائح ضرورية

حددت منظمة الربو العالمية في المملكة المتحدة سلسلة من النصائح المفيدة لمرضى الربو القلقين من فيروس كورونا.

وفقا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، تنصح الجمعية الخيرية التي تتخذ من لندن مقرا لها، أي شخص يعاني من الربو وأعراض مرض كوفيد 19، بما في ذلك السعال الجديد والمستمر والحمى، باتباع الإرشادات التالية:

1- ابق في منزلك لمدة 7 أيام إذا كنت تعيش بمفردك، أو 14 يوما إذا كنت تعيش مع الآخرين، وحينها يحتاج كل فرد في منزلك إلى البقاء في المنزل لأسبوعين.

2- لست بحاجة إلى الاتصال بالطوارئ لإخبارهم بأنك تقيم في المنزل.

3- إذا لم تختف أعراض كوفيد-19 بعد 7 أيام، أو ازدادت سوءا، أو كنت تواجه صعوبة في التنفس، اتصل بخدمات المشورة أو الطوارئ إذا كنت بحاجة إلى رعاية طارئة، وأخبرهم أنك مصاب بالربو وما إذا كانت أعراض الربو تزداد سوءا.

4- إذا كنت مصابا بسعال الربو ولست متأكدا مما إذا كان السعال من أعراض كوفيد-19 أو مرتبطا بالربو، فتحدث إلى طبيبك العام.

5- استمر في اتباع خطة عمل إدارة حالتك حتى تعرف ما يجب عليك فعله إذا تفاقمت أعراض الربو، وإذا كنت تعاني من نوبة ربو، فاتصل بخدمة الطوارئ لطلب سيارة إسعاف كالمعتاد، وأخبرهم أن لديك أعراض كوفيد-19.

6- استمر في تناول جميع أدوية الربو المعتادة.