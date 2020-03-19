”كورونا“ يحصد أرواح أكثر من 9 آلاف شخص حول العالم

المصدر: أ ف ب

تسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من تسعة آلاف شخص في العالم، بحسب تعداد للوكالة الفرنسية، استنادا إلى أرقام رسمية.

والخميس في الساعة (11,00 ت غ) أحصيت 9020 وفاة معظمها في أوروبا (4134)، وآسيا (3416) بؤرة تفشي الوباء.

ومع 712 وفاة جديدة في الساعات ال24 الماضية لإجمالي وفيات ب90293 باتت أوروبا القارة التي يتفشى فيها الفيروس بأسرع وتيرة.‎

وسجلت إيطاليا أكثر من 35 ألف إصابة، وما يقرب من 3 آلاف وفاة، لتكون ثاني أشد دول العالم تضررا بالفيروس بعد الصين، التي ظهر فيها الفيروس أول مرة العام الماضي.

وفي المرتبة الثالثة تأتي إيران، التي أحصت أكثر من 18 ألف إصابة، ووفاة 1284 شخص.