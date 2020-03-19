كورونا في إيران.. 149 وفاة و1046 مصابا خلال 24 ساعة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم الخميس، عن وفاة 149 شخصا جراء فيروس كورونا وإصابة 1046 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال جهانبور، في تصريحات صحفية، إن السلطات الصحية سجلت ارتفاع عدد الوفيات إلى 1284 شخصا والإصابات إلى 18407 حالات وعدد المعافين 5979.

وحذرت وزارة الداخلية الإيرانية المواطنين من السفر في عطلة النيروز، داعية إياهم إلى البقاء في منازلهم؛ خشية ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في ظل عجز المستشفيات عن استيعاب مصابين جدد.

وفي وقت سابق أعلن جهانبور أن شخصا واحدا يموت كل 10 دقائق بسبب فيروس كورونا.

وفاة مسؤولة في الحوزة النسائية

في الأثناء، قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن نائبة شؤون التعليم في إدارة الحوزات الشيعية للنساء، فريدة داوري، توفيت اليوم جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء ”شفقنا“، إن فريدة داوري التي جرى تعيينها في مارس 2018 في منصب نائبة شؤون التعليم في إدارة الحوزات الدينية في إيران، توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا في محافظة قم“.

وبحسب الوكالة، فإن السيدة داوري، هي محاضرة أيضًا في مركز إدارة الحوزات الدينية للنساء، والمديرة السابقة للدراسات العليا في مركز إدارة الحوزات الدينية في إيران.