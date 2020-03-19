ألمانيا تسجل 2801 إصابة بـ“كورونا“ في يوم واحد

قال معهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة اليوم الخميس، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بمقدار 2801 حالة أو ما يعادل نحو الثلث خلال يوم واحد.

وكتب المعهد على موقعه الإلكتروني أن إجمالي عدد حالات الإصابة يرتفع بذلك إلى 10.999 ألف حالة، بينما توفي 20 شخصا.

اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الأربعاء، أنّ مكافحة فيروس كورونا تمثل ”أكبر تحد“ تشهده ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

كما وسعت ألمانيا نطاق قيود الدخول إلى أراضيها، وهي القيود السارية برًا بالفعل على حدودها مع خمس دول مجاورة، لتشمل الرحلات الجوية والبحرية أيضا من عدة دول.