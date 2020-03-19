شقيقة توم هانكس توضح حالته الصحية بعد الإصابة بكورونا

كشفت شقيقة نجم هوليوود توم هانكس أن الممثل المعزول ”ليس رائعا، لكنه بخير“، وذلك بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا في أستراليا.

تحدثت ساندرا هانكس مع شقيقها الأصغر الذي يخضع بالوقت الحالي للحجر الذاتي مع زوجته ريتا ويلسون، بعد أن جاءت نتيجة اختبارهما لفيروس كورونا إيجابية، في أثناء التصوير يوم الأربعاء الماضي.

وقالت ساندرا لموقع ”ديلي ميل“: ”لقد تواصلت مع أخي.. إنه لا يتحسن، لكنه لا يزال بخير“، كما أكدت في الوقت ذاته على حقيقة أنه ممثل وليس إلهًا، مؤكدة أن الرعاية الطبية في أستراليا جيدة.

كانت شقيقة الممثل الأمريكي وأكبر الأخوة، قد انتقلت إلى إيطاليا مع عائلتها في عام 2016، كما أنها تعاني حاليا مثل بقية الإيطاليين من الوضع الحي بعد تفشى كورونا في البلاد، مما أدى الى الإغلاق الكامل.

وتحدثت من مقاطعة بوردينوني، على بعد نحو ساعة شمال البندقية، إيطاليا، فقالت: ”نحن بخير هنا.. لا نعاني من إقامتنا في المنزل، هذا المجتمع رائع.،وأنا محظوظة لوجودي هنا، روح الشعب مذهلة! لكن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تفشلان فشلا ذريعا“.

وحافظ هانكس على التواصل مع متابعيه وجمهوره بمواقع التواصل الاجتماعي، لاطلاعهم على حالته بعد خروجه من مستشفى في أستراليا والانتقال إلى منزل مستأجر في ولاية كوينزلاند لاستكمال إجراءات العزل الذاتي.

وقال هو وزوجته ريتا ويلسون، وكلاهما 63 عاما، أن فحصهما في أستراليا جاء ايجابيا يوم الأربعاء الماضي، مضيفا أن ”لديهما أعراضا مثل التعب والقشعريرة وآلام في الجسم وحمى خفيفة“، كما وجه متابعيه ”للاعتناء بأنفسهم“.

كان هانكس قد أعلن عن النبأ المحزن، عندما كان يعمل على فيلم السيرة الذاتية لحياة نجم البوب الراحل الفيس بريسلي.