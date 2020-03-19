روسيا تعلن عن أول وفاة بسبب فيروس كورونا‎

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قالت روسيا، اليوم الخميس، إن امرأة تبلغ من العمر 79 عاما توفيت بسبب الالتهاب الرئوي بعدما تأكدت إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تعاني من مشكلات صحية مزمنة، في أول حالة وفاة مؤكدة في روسيا بسبب الفيروس. وسجلت روسيا 147 حالة إصابة بسبب فيروس كورونا.