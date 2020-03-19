الصين تعلن للمرة الأولى عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في ووهان

أعلنت السلطات الصينية عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا في البلاد، وذلك للمرة الأولى، فيما ارتفع عدد الإصابات الواردة إلى الصين من الخارج ارتفاعا قياسيا ومعظمها في العاصمة بكين.

وكل الإصابات الجديدة على البر الرئيسي الصيني هي حالات واردة مما يضع مزيدا من الضغوط على السلطات لفحص المسافرين في مراكز السفر المهمة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن البر الرئيسي الصيني سجل 34 حالة إصابة جديدة ارتفاعا من 13 إصابة في اليوم السابق.

وسُجلت 21 من بين 34 حالة إصابة واردة في العاصمة بكين مما يمثل رقما قياسيا للعاصمة الصينية.

وذكرت اللجنة في بيان يوم الخميس أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة على البر الرئيسي الصيني يرتفع بذلك إلى 80928 حالة.

وارتفع عدد وفيات على البر الرئيسي إلى 3245 حتى نهاية يوم الأربعاء بزيادة 8 حالات وفاة عن اليوم السابق.

وفي إقليم هوبي بوسط الصين، سجلت ثماني وفيات جديدة ومن بينها ست حالات وفاة في ووهان عاصمة الإقليم.