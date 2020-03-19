الأمن المغربي يمنع المواطنين من التجول لمواجهة ”كورونا“

منعت قوات الأمن في مختلف المدن المغربية، المواطنين، ليل الأربعاء، من التجول ، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وجاء ذلك بعد إعلان وزير الصحة خالد ايت الطالب عن وصول عدد الحالات المصابة بالفيروس في المغرب إلى 54.

وكانت وزارتا الداخلية والصحة دعتا في بيان مشترك يوم الأربعاء، المواطنين، إلى عدم الخروج من منازلهم إلا لـ“الضرورة القصوى“.

لكن وفي ظل عدم التزام البعض بالتعليمات، واستمراره في ممارسة أنشطته بشكل عادي، اضطر الأمن للتدخل.

ويبدو أن السلطات المغربية تسير بشكل تدريجي في اتجاه فرض حظر تجول، حيث اتخذت السلطات المغربية إجراءات صارمة في إطار مواجهتها لفيروس ”كوفيد 19″، من قبيل إغلاق الحدود وإلغاء الرحلات من وإلى كل دول العالم، ومنع التجمعات وإغلاق المقاهي وكل المحلات التجارية ما عدا تلك الخاصة بالمواد الغذائية والصيدليات.