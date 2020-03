تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكونغرس الأمريكي

أصيب ماريو دياز بالارات عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية فلوريدا، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

وقال البيان، إنه تم وضع بالارت في الحجر الصحي في واشنطن.

وأوضح البيان أنه ”ظهر على بالارت العديد من الأعراض الخاصة بفيروس كورونا بما فيها الحمى والصداع، وأجرى الفحوصات اللازمة وتبين إيجابية العينة“.

وتعليقًا على البيان قال بالارات عبر حسابه الخاص في ”تويتر“، إنه يشعر بتحسن كبير، مطالبا الجميع بأن يأخذوا الأمر على محمل الجد.

وأضاف أنه ”لا بد من الالتزام بالتوجيهات لتجنب الإصابة بالمرض والتخفيف من انتشار هذا الفيروس“، مطالبا ”بمواصلة العمل الجماعي للخروج بشكل أقوى في هذه الأوقات العصيبة“.

I’m feeling much better. However, it’s important that everyone take this seriously and follow @CDCgov guidelines in order to avoid getting sick & mitigate the spread of this virus. We must continue to work together to emerge stronger as a country during these trying times. pic.twitter.com/g5W5vSQIyH

— Mario Diaz-Balart (@MarioDB) March 18, 2020