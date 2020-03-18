ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن إلى 56

أعلنت الحكومة الأردنية، مساء الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 56 إصابة، من بينها حالة شفاء واحدة.

وتشمل الحالات بحسب بيان وصل ”إرم نيوز“ نسخة منه: 42 أردنيا، و6 فرنسيين، و3 عراقيين، 3 بريطانيين، وأرجنتيني واحد، وسيدة فلبينية.

وتتلقى الحالات الرعاية الصحية في أقسام العزل، وجميعهم في حالة صحية عامة جيدة.

واتخذ الأردن إجراءات وقائية صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه، من بينها، إعلان عطلة رسمية لمدة أسبوعين، وإغلاق كافة المدن، وتعطيل المدارس، ومنع الخروج من المنازل إلا للضرورة.

وفرضت السلطات الأردنية حجرا صحيا إجباريا على آلاف العائدين من الخارج، ووضعتهم في فنادق بالعاصمة عمان ومنطقة البحر الميت ومحافظة العقبة أقصى جنوب الأردن.