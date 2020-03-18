إسرائيل تدخل معدات طبية مخصصة لفحص كورونا إلى غزة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إدخال معدات للفحص الطبي التشخيصي لفيروس كورونا إلى قطاع غزة، ومعدات خاصة بالأطباء والممرضين بناء على طلب من منظمة الصحة العالمية.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية كميل أبوركن: ”تم اليوم نقل المئات من أطقم الفحص الطبي التشخيصي لفيروس كورونا إلى قطاع غزة عن طريق معبر إيرز، بالإضافة إلى المئات من أطقم الوقاية المخصصة لحماية الطواقم الطبية والنظارات الواقية، وذلك بتنسيق من مديرية التنسيق والارتباط في غزة“.

وأضاف: ”جاء هذا التنسيق بناءً على طلب تقدمت به منظمة الصحة العالمية (W.H.O) إلى وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق التي قررت الاستجابة له“.

وتابع: ”تضاف عملية نقل الأجهزة التي تم إنجازها هذا اليوم إلى عملية نقل المئات من أطقم الفحص الطبي التي تم نقلها إلى قطاع غزة في الأسبوع الماضي“.

وقال المنسق الإسرائيلي: إنه ”هذه الخطوة بهدف مساعدة سكان قطاع غزة والجهاز الصحي هناك، في سعيهم لمكافحة تفشي المرض وحرصًا على سلامة الجمهور“.

تم اليوم نقل المئات من أطقم الفحص الطبي التشخيصي لفيروس #كورونا إلى #قطاع_غزة عن طريق #معبر_إيرز، بالإضافة الى المئات من… تم النشر بواسطة ‏المنسق‏ في الأربعاء، ١٨ مارس ٢٠٢٠

ورغم تأكيد وزارة الصحة خلو قطاع غزة من أي مصابين بفيروس كورونا، إلا أن 2708 عائدا من السفر عبر معابر قطاع غزة يخضعون للحجر المنزلي، فيما يخضع مئات آخرون للحجر الإجباري في مدارس تم تخصيصها لاستقبالهم.