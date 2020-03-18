المغرب يعلن 10 إصابات جديدة بكورونا خلال يوم واحد

أعلن وزير الصحة المغربي خالد آيت طالب، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل خمس حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 54 حالة مؤكدة في المملكة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 إصابات أخرى، جميعها وافدة من الخارج، منها حالتان بمدينة أغادير (وسط) لفرنسيين، وحالتان لمواطنين من مدينة الدار البيضاء (شمال) قادمين من إسبانيا، وحالة واحدة لمواطن من مدينة مكناس (شمال) قادم من مصر، وتوزعت الحالات الخمس الجديدة بين جهة ”الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء.

وشدد آيت الطالب على أن أغلب الحالات المسجلة في المغرب وافدة، مشيراً إلى ظهور حالات محلية ”جاءت في إطار بؤر تجعلنا نكون جدا حريصين“، وفق تعبيره.

ودعت السلطات المغربية كافة المواطنين إلى الحد من تنقلاتهم والتزام ”العزلة الصحية“ في منازلهم، كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا، الثلاثاء، الجيش لوضع مراكز طبية مجهزة سبق له أن أمر بإحداثها في مختلف جهات المملكة رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، إن اقتضى الحال أو دعت الحاجة، بحسب بيان للديوان الملكي.