موريتانيا والمغرب تغلقان حدودهما المشتركة لمواجهة كورونا

أعلنت السلطات الموريتانية والمغربية، اليوم الأربعاء، إغلاق الحدود البرية بينهما، في إجراء يهدف لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واتفقت سلطات البلدين أنه ابتداء من مساء اليوم، سيتم إغلاق المعبر (الكيلومتر 55) التابع لمدينة نواذيبو شمال موريتانيا، في وجه حركة المسافرين، فيما سيبقى مفتوحًا أمام تنقل البضائع.

ونقلت وسائل إعلام موريتانية ومغربية، أن قرار إغلاق المعبر الحدودي، تم بالتشاور بين البلدين، وسيتم تسييره خلال الفترة المقبلة، من طرف فريق أمني مشترك، من أجل ضمان تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية المتخذة من البلدين، لمواجهة انتشار الفيروس.

ويعتبر المعبر الحدودي بين البلدين، واحدًا من أهم المعابر البرية بين المغرب وإفريقيا، حيث تعتمد عليه موريتانيا بشكل كبير في تغذية السوق المحلية بالبضائع القادمة من المملكة المغربية، ويتم عبره تصدير البضائع المغربية لبعض الدول الإفريقية جنوب الصحراء، خاصة تلك التي ترتبط مع موريتانيا بحدود جغرافية.

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الأربعاء، تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لمواطنة أجنبية تقيم في العاصمة نواكشوط، وعادت للبلاد خلال الأيام العشرة الأخيرة، فيما أعلنت المغرب ارتفاع حصيلة الإصابة بالفيروس على أراضيها.