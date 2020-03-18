روسيا تغلق قبر لينين وسط مخاوف من كورونا

قال جهاز حرس الكرملين، اليوم الأربعاء، إن روسيا أغلقت قبر الزعيم السوفيتي الراحل فلاديمير لينين في الساحة الحمراء بموسكو أمام الجمهور، ليصبح أحدث مزار سياحي روسي يتعرض للإغلاق وسط مخاوف من فيروس كورونا.

وأوضح جهاز الحرس الاتحادي الذي يتولى مهام تأمين الكرملين والرئيس فلاديمير بوتين، أن القبر، الذي يضم جثة لينين المحنطة، سيخضع للصيانة خلال فترة الإغلاق. ولم يحدد متى سيُعاد فتحه.

وتعد مقبرة جدار الكرملين، التي دُفن فيها زعماء مثل جوزيف ستالين، جزءا من نفس الفئة السياحية وسيتم إغلاقها.

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس أن الإغلاق مرتبط بالإجراءات التي تتخذها موسكو في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

وتخلت روسيا رسميا عن الشيوعية عندما انهار الاتحاد السوفيتي عام 1991، لكن قبر لينين لا يزال يحظى بإقبال من جانب السياح والشيوعيين الروس والزوار من الأقاليم الروسية.

وأغلقت كثير من المتاحف، بما في ذلك متحف بوشكين في موسكو ومعرض تريتياكوف، والمسارح، بما في ذلك البولشوي، أبوابها أمام الجمهور هذا الأسبوع، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

وسجلت روسيا 147 حالة إصابة حتى الآن، لكن لم تحدث أية وفاة، وهو عدد أقل من كثير من الدول الأوروبية الأخرى، لكن الأرقام زادت بشكل كبير في الأيام الأخيرة.