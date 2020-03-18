عباس يرحب بالتنسيق مع إسرائيل لمواجهة كورونا‎

أجرى الرئيسان الفلسطيني محمود عباس والإسرائيلي رؤوفين ريفلين اتصالا هاتفيًا، ناقشا خلاله التعاون المشترك من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، الذي تم تسجيل حالات مصابة به في الضفة الغربية وإسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية: إن ”الرئيس محمود عباس تلقى، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلن، أعرب فيه عن ضرورة التنسيق والتعاون بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لمواجهة أزمة وباء فيروس الكورونا المنتشر على مستوى العالم“.

وأضافت أن ”الرئيس محمود عباس رحّب بهذه المبادرة الداعية لتنسيق الجهود لمواجهة انتشار هذا الوباء الخطير على المنطقة والعالم“.

بدورها، نقلت قناة ”i24 “ الإسرائيلية الناطقة بالعربية عن الرئيس الإسرائيلي ريفلين، قوله: إن ”العالم كله يواجه أزمة لا تميز بين إنسان وإنسان، وبين مناطق سكنية وأخرى، وإن التعاون بيننا إلزامي وضروري من أجل الحفاظ على صحة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء“.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع إسرائيل لمواجهة فيروس كورونا، وأن تداخل الحدود والعلاقة بين الفلسطينيين وإسرائيل لا تسمح بالتردد باتخاذ إجراءات صارمة والتنسيق على أعلى المستويات لمنع انتشار الفيروس.

وتشهد العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل تدهورًا كبيرًا، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها، كما أن المفاوضات المباشرة بين الطرفين متوقفة منذ أكثر من 4 أعوام، باستثناء بعض اللقاءات التي تجري على مستوى الوزراء لترتيب القضايا الطارئة.