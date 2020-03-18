موريتانيا تسجل ثاني إصابة بفيروس كورونا ‎

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأربعاء، تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا في البلاد، لمواطنة أجنبية تقيم في العاصمة نواكشوط.

ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) عن وزير الصحة نذيرو ولد حامد، قوله: إن الحالة التي تم تسجيلها هي لمواطنة أجنبية قدمت إلى البلاد قبل عشرة أيام.

وأكدت وزارة الصحة أن المصابة تم وضعها وأفراد أسرة تعمل لديها في العزل الصحي. وأضاف الوزير أن المصابة هي عاملة منزلية تعمل لدى أسرة أجنبية قدمت البلاد قبل عشرة أيام

وكانت موريتانيا قد سجلت، الجمعة الماضية، أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد لمواطن أسترالي عاد مؤخرا من أوروبا.