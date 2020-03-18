 سلطنة عمان .. وقف وسائل النقل العام وسيارات الأجرة لمواجهة ”كورونا“ – إرم نيوز‬‎

سلطنة عمان .. وقف وسائل النقل العام وسيارات الأجرة لمواجهة ”كورونا“

سلطنة عمان .. وقف وسائل النقل العام وسيارات الأجرة لمواجهة ”كورونا“

المصدر: فريق التحرير

أعلنت وزارة النقل في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، إيقاف جميع وسائل النقل العام في البلاد، باستثناء الحافلات والعبّارات المتجهة من وإلى محافظة مسندم وولاية مصيرة.

ويعمل بالقرار الذي اتخذته الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى إشعار آخر.

وقالت الوزارة إنها اتخذت هذا الإجراء، حرصا منها على سلامة مستخدمي وسائل النقل العام والعاملين فيها من انتشار فيروس كورونا.

واتخذت السلطات العمانية، جملة من الإجراءات في مواجهة انتشار الفيروس، منها وقف العملية التعليمية والصلاة في المساجد.

كما أعلنت سلطنة عمان إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنع دخول غير العمانيين إلى السلطنة باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

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