سلطنة عمان .. وقف وسائل النقل العام وسيارات الأجرة لمواجهة ”كورونا“

أعلنت وزارة النقل في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، إيقاف جميع وسائل النقل العام في البلاد، باستثناء الحافلات والعبّارات المتجهة من وإلى محافظة مسندم وولاية مصيرة.

ويعمل بالقرار الذي اتخذته الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى إشعار آخر.

وقالت الوزارة إنها اتخذت هذا الإجراء، حرصا منها على سلامة مستخدمي وسائل النقل العام والعاملين فيها من انتشار فيروس كورونا.

وزارة النقل: إيقاف جميع وسائل النقل العام بالسلطنة ويستثنى من ذلك الحافلات والعبّارات المتجهة من وإلى محافظة مسندم وولاية مصيرة اعتباراً من يوم غد الخميس ١٩ مارس ٢٠٢٠م وحتى إشعار آخر. #عمان_تواجه_كرونا #كوفيد_19 pic.twitter.com/x5NLd5AvwN — عُمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) March 18, 2020

واتخذت السلطات العمانية، جملة من الإجراءات في مواجهة انتشار الفيروس، منها وقف العملية التعليمية والصلاة في المساجد.

كما أعلنت سلطنة عمان إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنع دخول غير العمانيين إلى السلطنة باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.