وفاة أول تونسي بفيروس ”كورونا“

توفي اليوم أول تونسي مصاب بفيروس كورونا، بعد أن بقي في الإنعاش بمستشفى ”بريشيا“ بشمال إيطاليا، أكثر من أسبوع.

وأعلنت السلطات الإيطالية وفاة التونسي البالغ من العمر 48 سنة، في حين يبقى أربعة أفراد من عائلته في الإنعاش، إثر إصابتهم بنفس الفيروس.

وذكرت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أمس الثلاثاء، أن عدد حالات الوفاة جراء تفشي فيروس كورونا، في البلاد زاد عن 345 حالة خلال الساعات الـ24 الأخيرة بنسبة 16%، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2503 حالات.

كما ارتفع إجمالي عدد المصابين بكورونا في إيطاليا من 27980 حالة إلى 31506 حالات بنسبة 12.6%، وهو أدنى معدل زيادة يومية في عدد المصابين منذ ظهور العدوى في الـ21 من شهر فبراير/شباط الماضي، وإيطاليا أكثر دول أوروبا تضررا بالفيروس.