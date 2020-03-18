الكويت تحظر الأفراح وتغلق مراكز التسوق والسينما للوقاية من كورونا

أصدر وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، قرارا بحظر إقامة حفلات الأفراح في الأماكن العامة أو الخاصة تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس ”كورونا“.

ونص القرار الوزاري الذي تداولته وسائل الإعلام، حظر إقامة الولائم وحفلات الاستقبال لغير أفراد العائلة، والاستقبالات أو التجمعات في الديوانيات العامة والخاصة.

وحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، أشار القرار إلى إغلاق مراكز وصالات الترفيه والمجمعات التجارية ومراكز التسوق والصالونات الرجالية والنسائية وصالات السينما والمسارح وصالات الفنادق وإيقاف جميع الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية.

وأوضح القرار، أن تنفيذ هذه القرارات سيتم تحت طائلة الملاحقة القانونية حيث سيتم تكليف رجال من الشرطة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات واتخاذ ما يلزم لعرض المخالف على جهة التحقيق المختصة لتقديمه إلى المحاكمة العاجلة.

وتعتبر هذه القرارات تابعة لسلسلة قرارات سابقة اتخذتها السلطات الكويتية لتطويق فيروس ”كورونا“ الذي أصاب 142 شخصا حتى الآن في الكويت، تماثلت 15 حالة للشفاء، في حين لايزال هنالك مئات في مراكز الحجر الصحي خاضعين للمراقبة الصحية للتأكد من سلامتهم.