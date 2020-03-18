توقيف وإقامة جبرية لأشخاص خالفوا إجراءات الحجر الصحي في تونس

وضعت وزارة الداخلية التونسية، الأربعاء، أربعة أشخاص قيد الإقامة الجبرية بعد أن ثبتت مخالفتهم لإجراءات الحجر الصحي بمحافظات جندوبة وصفاقس والمهدية، بينما تجري ملاحقة العشرات من المخالفين.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها، ونشرته على صفحتها الرسمية بموقع ”فيسبوك“، إنّ ”هذا الإجراء يأتي في سياق تشديد الإجراءات المتعلّقة بالوقاية من انتشار كورونا والحرص على تطبيق القانون لكل من ينطبق عليه الخضوع للحجر الصحي من المصابين“.

وأضافت الوزارة أنه ”تم توقيف 16 شخصا وإحالة 53 آخرين للقضاء بسبب مخالفة القرارات القاضية بإغلاق المحلات في الأوقات المنصوص عليها، وأنه تم إغلاق 69 محلا من قبل الحكومة لأنها لم تمتثل لقرار الإغلاق في إطار مقاومة كورونا“.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أقرّ فرض حظر التجول من السادسة مساء إلى السادسة صباحا، للحدّ من حركة تنقّل الأشخاص وتضييق دائرة انتشار الفيروس، فيما أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إجراءات بغلق المقاهي والملاهي والفضاءات العامة التي تشهد إقبالا من المواطنين بداية من الرابعة مساء.

إلى ذلك، يؤكّد متابعون أنّ هناك مخالفات وتجاوزات كثيرة وعدم احترام لهذه الإجراءات في مناطق مختلفة من البلاد؛ ما يستدعي الإبلاغ عنها ومعالجتها أمنيا وقضائيا.