الكويت.. تحذير من تشغيل عمالة منزلية بنظام الساعات بسبب كورونا

حذرت وزارة الداخلية الكويتية، مواطنيها والمقيمين في البلاد، من استخدام وتشغيل العمالة المنزلية بنظام الساعات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، الذي قد يتسبب به تشغيل هذه العمالة.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية، اللواء طلال معرفي: إن ”مخالطة المواطنين والمقيمين لهذه العمالة، يعرضهم للمشاكل الصحية ونقل فيروس كورونا المستجد لهم ولأسرهم، لاحتمال اختلاط هذه العمالة بأشخاص مصابين بالفيروس“.

https://twitter.com/Moi_kuw/status/1240211537815572481

وشدد اللواء معرفي على ضرورة الالتزام بالأوامر الرسمية، والإبلاغ عن هذه العمالة المخالفة التي تعمل لساعات محددة.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت 142 حالة، تشافى منها 15 إصابة، وذلك في ظل سلسلة إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الكويت منذ بداية انتشار المرض في الدول المجاورة في محاولة لتطويق الفيروس.