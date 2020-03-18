بعد تفعيل قانون ”الدفاع“ لمواجهة ”كورونا“.. هكذا بدت شوارع عمّان (صور وفيديو)

بدت شوارع العاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء شبه خالية وذلك بعد تفعيل قانون الدفاع لمواجهة فيروس كورونا .

عمان بعد قرار قانون الدفاع تم النشر بواسطة ‏‎Ameer Khalifeh‎‏ في الأربعاء، ١٨ مارس ٢٠٢٠

وأطلق الأمن العام الأردني حملة ”خليك بالبيت“ تشجيعا للمواطنين على البقاء في منازلهم، وهي حملة للحد من أسباب انتقال العدوى، ولرفع درجة الحرص والالتزام بالتعليمات التي أصدرتها الحكومة.

وفي ذات السياق استغل بعض التجار الجشعين الأزمة المحيطة برفع أسعار الخضار والفواكه، إذ اشتكى أردنيون من ارتفاع الأسعار مطالبين بضرورة ضبط الأسواق وتكثيف الحملات الرقابية عليها، إضافة إلى تحديد سقوف سعرية تتناسب مع دخل المواطن، وأسعار بيع الخضار والفواكه من المزارع.

وأكد مواطنون ارتفاع كيلو البندورة من 33 قرشا إلى 90 قرشا خلال أسبوع، في حين ارتفع ثمن الخيار من 49 قرشا الى دينار وربع، وارتفعت أسعار الفليفلة إلى أكثر من دينار ونصف الدينار رغم أنها لم تتجاوز 60 قرشا الأسبوع الماضي.

وقررت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس الثلاثاء، الإفراج عن 1500 موقوف في قضايا ”جنحية منظورة“؛ انسجاما مع قرارات الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“، عن رئيس المحكمة علي المبيضين، قوله ”إن قرار المحكمة جاء نظرا للظروف الصحية التي تمر بها المملكة، وانسجاما مع القرارات الحكومية المتخذة لمواجهة كورونا“.

وأضاف أن ”المحكمة وعملا بأحكام القانون من أصول المحاكمات الجزائية، قررت الإفراج عن هؤلاء الموقوفين، وفقا لما رأته المحكمة من تغليب المصلحة العامة“.

وصدرت الموافقة على إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، اعتبارا من أمس الثلاثاء.