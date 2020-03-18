كيف تؤثر فصيلة دمك على خطر إصابتك بفيروس كورونا؟‎

وجد الأكاديميون الصينيون، أن الأشخاص أصحاب فصيلة الدم (A) أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا من أصحاب فصيلة الدم (O).

كشفت دراسة في مدينة ووهان، مركز الوباء في الصين، أن الأشخاص أصحاب فصيلة الدم (A) أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا، وتعتبر فصيلة الدم (O) أكثر شيوعا بين السكان بنسبة 34%، بينما نسبة الأشخاص من فصيلة الدم (A) يشكلون 32%.

وبالرغم من ذلك فإن المرضى المصابين بفيروس كورونا من أصحاب فصيلة الدم (O) يشكلون فقط نسبة 25%، في حين أن المرضى المصابين من أصحاب فصيلة الدم (ِA) وصلت نسبتهم لأكثر من 41%، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية .

وكشف البحث أن نسبة الوفيات من أصحاب فصيلة الدم (O) وصلت إلى 25%، وهذا أمر طبيعي حيث إن الأشخاص أصحاب فصيلة الدم (O) في ووهان يشكلون نسبة 32%.

قام الباحثون في الصين بتقييم 2173 مصابا بفيروس كورونا من 3 مستشفيات في هوبي، منهم 206 أشخاص قد ماتوا بعد الإصابة بالفيروس، ثم قارن الأكاديميون البيانات للمرضى المصابين في مدينة ووهان مع 3694 شخصا غير مصابين في المنطقة نفسها.

ووجدوا أن من بين الموتى ( 206) كان يوجد 85 شخصا من أصحاب فصيلة الدم (A) وهم يشكلون نسبة 41% من إجمالي الوفيات، في حين أن هناك 52 حالة وفاة من أصحاب فصيلة الدم (O) وهم يشكلون ربع نسبة الوفيات في الإجمال.

أصاب وباء فيروس كورونا ما يقرب من 200 ألف شخص حول العالم ، وقتل أكثر من 7800 حالة، وكانت هناك أكثر من 3000 حالة وفاة في الصين، وهي منبع المرض.

وكتب الباحثون: ”كان أصحاب فصيلة الدم (O) أقل عرضة للوفاة مقارنة بالفصائل الأخرى، وفي المقابل نجد أن أصحاب فصيلة الدم (A) كانوا أكثر عرضة للوفاة مقارنة بالفصائل الأخرى“.

وقال الباحثون: ”إن أصحاب فصيلة الدم (A) ربما يحتاجون على وجه الخصوص لحماية شخصية وقوية لتقليل الإصابة بالعدوى، كما أن المصابين منهم يحتاجون لمزيد من المراقبة والعلاج المكثف“.

وأشار الباحثون إلى ضرورة إجراء مزيد من البحوث للتوصل إلى سبب العلاقة بين معدل الوفيات وفصيلة الدم.