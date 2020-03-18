5 إصابات جديدة بـ“كورونا“ في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 29 إصابة مؤكدة.

و قالت نصاف بن علية، المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة التونسية، إن هذه الإصابات الجديدة تتوزع على محافظات أريانة وتونس وسوسة الساحلية والمنستير والقيروان(وسط) وقفصة وتطاوين وصفاقس (جنوب).

وأضافت خلال ندوة صحافية، أن هذه الحالات قادمة من الخارج ومحلية، مشيرة إلى أن حالات المصابين ”مستقرة“، فيما يخضع حوالي 6 آلاف شخص للحجر الصحي.

وكانت السلطات التونسية أعلنت في وقت سابق، إجراءات استثنائية لمواجهة فيروس كورونا، تضمنت تعليق الرحلات الجوية والبرية والبحرية، إضافة إلى تعليق الصلاة في المساجد، ومنع التجمعات وإغلاق المقاهي.