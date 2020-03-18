العراق يقرر الإفراج عن موقوفين للحد من انتشار كورونا

قررت وزارة الداخلية العراقية الأربعاء، إطلاق سراح الموقوفين في مراكز الاحتجاز، جراء مخاوف من تفشي فيروس كورونا، فيما طالبت منظمة حقوقية بإجراء مماثل في اليمن.

ووفقا لبيان لوزارة الداخلية، فإنها أمرت الجهات التابعة لها بإطلاق سراح جميع الموقوفين عن عقوبات انضباطية في جميع المحافظات العراقية، ضمن كافة تشكيلات الوزارة والمواقف الخاصة بها.

وشمل القرار أيضا إطلاق سراح الموقوفين على ذمة التحقيق بعد كفالتهم من قبل رؤساء المجالس التحقيقية، ورؤساء المحاكم المختصة، وبما يؤمن ضمان تواصلهم مع المحكمة والمجلس التحقيقي، بحسب المواد القانونية الخاصة به.

وسجل العراق حتى صباح الأربعاء، 154 إصابة بفيروس كورونا بينها 11 حالة وفاة، فيما تماثل 41 مريضا للشفاء.